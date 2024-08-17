محجوب فضل بدری: جيفة جنيفا !!!

– تحدث (مبعوث العنايةالأمريكية)

توم بريللو، فی إجتماع جنيفا لحل المشكلة السودانية،الذی رفضت القيادة السودانية المشاركة فيه،مالم تُنَفَذ مقررات جدة،فأسفر العم سام عن وجه أمريكا الوقح القبيح،الذی لم يتعظ من تجاربه الكارثية الفاشلة فی العراق واليمن وأفغانستان وليبيا، ولكن من حسنات حديث مبعوث العناية الأمريكية،إنه وضع الشعب السودانی كافةً أمام مصير مٶلم ومستقبل مظلم،فإمَّا أن يكون السودان بعده أو لا يكون ٠ *هَلَّا هَلَّا عَلیٰ الجَدْ،والجَدْ هَلَّا هَلَّا عليه* ٠

-قال مبعوث العناية الأمريكية وتنبعث من ثنايا كلامه راٸحة جيفة جنيفا عندما قال:-

-إن الشعب السودانی لا يريد أن يریٰ الدعم السريع فی المشهد وأنه (هو شخصياً)،قد وثَّق إنتهاكات الدعم السريع فی دارفور،عندما عَمِل هناك فی شبابه !! وإن الشعب السودانی أيضاً لا يريد عودة النظام السابق الذی أزالته ثورة ديسمبر٠

-ويواصل القول بأنَّ إدراته تسعیٰ (لتصميم نظام لإدارة الفترة الإنتقالية) لا يكون للجيش ولا الدعم السريع أی دور فيها، وتتكون هذه الإدارة المرتقبة من (المدنيين) وهنا مربط الفرس !!

فمن هم هٶلاء المدنيين؟ الذين لا يشاركون فی المفاوضات (بزعمه) لكنه قال بالمقابل إنه يلتقی بهم ويحيطهم علماً بما يدور فی الجلسات، ويستقی منهم المعلومات !! إنهم أيَّها السادة كَرَزايات السودان،إنَّهم القحاطة(الله يكرم السامعين) او التقزميون فی نسختهم الجديدة وبرضو (الله يكرم السامعين) وهم يريدون إشباع شبقهم بالسلطة ولو بالصعود علی جماجم وأشلاء المواطن السودانی بعد ما (باعوا دعمهم الصريع) ،وقد رأوا رأی العين كيف بطش جيشنا به،ودمَّر كتلته الصلبه، وقصم ظهر المليشيا المتمردة،وفرَّقها أيدی سبأ٠

-ذات الوجوه بإستثناء (فكی فولكر) الذی حلَّ محله ناٸب الفاعل (حاج التوم بريللو) وتقدمه فعلٌ مبنی علی العمالة،وذات (الإتفاق الإطاری) بمسمَّیٰ جديد،هو (مخرجات جنيف) وذات التهديد،إمَّا الإطاری وإمَّا الحرب،،والآن إمَّا القبول بالكرزايات الجُدُد، وإما التدخل تحت البند السابع،يعنی إمَّا الحرب !! وذات الرباعية أو (الثلاثية أم قدَّاً رُباعی) مثل شملة كنيزة فالأمارات موجودة فی الإجتماعات بصفة مراقب،تكتل القتيل وتمشی فی جنازته،لتغسل يدها من دم الشعب السودانی الذی إستباحته بأموالها وسلاحها،وبلادنا تقدمت بشكویٰ أمام مجلس الأمن ضد الأمارات،لكن فرملها (حامل القلم) بريطانيا المستعمر السابق !!

-لن يكون للشعب حضور أو دور،ولن يكون للجيش كلمة أو سلطة فی ما تقرره ماما أمريكا،فی جيفة جنيفا،إذ إنها ستصمم (لنا) نظاماً،وتعيِّن(لنا) مدنيين بمعرفتها ليتحكموا فی مصير بلادنا وشعبنا، والمطلوب هو الإذعان فقط، والطأطأة لتركب تقزَّم علی ظهر شعبنا وجيشنا وبلادنا !!

-أيُّها الشعب السودانی،لا تجعلوا المثل الشعبی ينطبق عليكم (مِتِل ديك المسلمية بصلتو يحمروا فوقها،وهو يعوعی!!) بل إجعلوا من كلمات نشيدكم الوطنی شعاراً لكم،،

نحن جند الله جند الوطن إن دعا داعی الفداء لم نخُنْ، نتحدی الموت عند المِحَنْ،نشتری المجدَ بأغلی ثمن،هذه الأرض لنا، فليعش سوداننا علماً بين الأُمم، ومن قبل ذلك تدبروا قول الله تعالی:-

﴿ٱلَّذِینَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُوا۟ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِیمَـٰنࣰا وَقَالُوا۟ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِیلُ﴾

حسبُنا الله ونِعمَ الوكيل، حسبُنا الله ونِعمِ الوكيل ، حسبُنا الله ونِعمَ الوكيل٠

محجوب فضل بدری