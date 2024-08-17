تكتيكات وتلاعبات ودغدغات مشاعر الناس الطيبين !

الأمريكان حين يريدون رفضك المرحلي يستفزونك بتخفيض درجتك في المخاطبة لترفض ثم يعودوا ويرفعوك فتوافق وتظن نفسك قد انتصرت وبمقابل هذا النصر المعنوي تكون قابلا لتقديم تنازل مادي خطير تحافظ به على نصر أدبي مجاني.

أما ماذكره بعضهم أن الأمريكان في لقاء جدة الأخير قالوا لهم لا تثقوا في السعوديين فهو أيضا تكتيك تفاوضي مبني على ثقافة أمريكية مفادها أن العرب عموما لا يثقون في بعضهم وبالمقابل هم على استعداد لوضع ثقتهم بالأمريكان لتوفير الحماية من بعضهم البعض.

كلها تهويمات وتتويهات وتلاعبات ودروب موحلة ما كان لنا أن نوحل فيها لولا قبولنا الذهاب لمنبر جدة الأول ونحن نظن أنه مكسب فقد كسبنا ورقة مكتوب عليها إخلاء البيوت والأعيان وبالمقابل منحنا الآخرين شرعية التدخل في حقوق سيادية واضحة وضوح الشمس في منتصف النهار.

#كمال_حامد 👓