جرائم وحوادث
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو أداء قائد دراجة نارية حركات استعراضية بالقاهرة
كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع “فيس بوك” يظهر فيه قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية في القاهرة، مما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الخميس أنه في إطار جهودها لكشف ملابسات الحادث، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وهو طالب يقيم في دائرة قسم شرطة الأميرية. وتبين أنه لا يحمل “رخصة قيادة”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الدراجة وقائدها.
المصري اليوم
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