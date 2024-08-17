🛑مليشيا الدعم السريع ترتكب محزرة مروعة في حق مواطني قرية مجمع قوز الناقة، وتقتل 33 مواطن ليلة الامس

✒️رصد: غاندي ابراهيم..

⭕جريمة مروعة ومجزرة شنيعة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بقرية مجمع قوز الناقة ريفي ابوقوتة مساء الامس.

⭕المليشيا اقتحمت القرية بقوة تتكون من 16 عربة قتالية ودفارين و35 موتر، ومسلحة باسلحة ثقيلة مدافع دوشكا وثنائي ورباعي،كانت قادمة من جبل اؤلياء والمحيريبا.

⭕القتل للمواطنين كان يتم بطريقة عشوائية فحتى الاطفال والنساء الهاربين من القرية يتم اطلاق النار عليهم، فمنهم من استشهد ومنهم من اصيب.

⭕عدد القتلى من المواطنين حسب الاخبار الاولية التي وصلتنا 33 مواطن ثمانية اليوم الاول و25 مساء الامس،وعدد الاصابات غير معلوم حتي الان.

⭕المليشيا تنتشر في المنطقة بكثافة، نتمني ان تصلهم تعزيزات بصورة سريعة، فالقتل يتم الان بصورة اشبه بالتصفية.

⭕ففي الوقت الذي تجلس فيه بعض الدول والمنظمات الدولية بجنيف مع المليشيا،نرسل لهم ما تقوم به المليشيا بحق انسان قرى الجزيرة الاعزل.

⭕نسأل الله ان يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى.

✒️رصد: غاندي ابراهيم..

