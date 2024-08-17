جرائم وحوادث

مليشيا الدعم السريع ترتكب محزرة مروعة في حق مواطني قرية مجمع قوز الناقة، وتقتل 33 مواطن

2024/08/17
الدعم السريع
دعم سريع

🛑مليشيا الدعم السريع ترتكب محزرة مروعة في حق مواطني قرية مجمع قوز الناقة، وتقتل 33 مواطن ليلة الامس
✒️رصد: غاندي ابراهيم..
⭕جريمة مروعة ومجزرة شنيعة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بقرية مجمع قوز الناقة ريفي ابوقوتة مساء الامس.
⭕المليشيا اقتحمت القرية بقوة تتكون من 16 عربة قتالية ودفارين و35 موتر، ومسلحة باسلحة ثقيلة مدافع دوشكا وثنائي ورباعي،كانت قادمة من جبل اؤلياء والمحيريبا.
⭕القتل للمواطنين كان يتم بطريقة عشوائية فحتى الاطفال والنساء الهاربين من القرية يتم اطلاق النار عليهم، فمنهم من استشهد ومنهم من اصيب.
⭕عدد القتلى من المواطنين حسب الاخبار الاولية التي وصلتنا 33 مواطن ثمانية اليوم الاول و25 مساء الامس،وعدد الاصابات غير معلوم حتي الان.
⭕المليشيا تنتشر في المنطقة بكثافة، نتمني ان تصلهم تعزيزات بصورة سريعة، فالقتل يتم الان بصورة اشبه بالتصفية.
⭕ففي الوقت الذي تجلس فيه بعض الدول والمنظمات الدولية بجنيف مع المليشيا،نرسل لهم ما تقوم به المليشيا بحق انسان قرى الجزيرة الاعزل.
⭕نسأل الله ان يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى.

✒️رصد: غاندي ابراهيم..
غاندي ابراهيم

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