دجل وشعوذة.. الداخلية تحارب النصابين تحت مسمى «العلاج الروحاني»

نجح رجال وزارة الداخلية المصرية مؤخراً في الحد من انتشار ظاهرة الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين، وذلك من خلال إلقاء القبض على المتورطين في ممارسة الأعمال الروحانية الزائفة.

تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية من ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، حيث أوهمهم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال السحر والدجل. وقد كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم، وهو عاطل وله سوابق جنائية، كان يمارس هذا النشاط الإجرامي مقابل مبالغ مالية، ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيسبوك”، للترويج لأعماله.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم القبض عليه في منطقة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد تورطه في هذه الأنشطة الإجرامية.

وفي الجيزة، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط شخص آخر متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر ادعائه القدرة على ممارسة أعمال السحر والدجل. وأظهرت تحريات الإدارة أن المتهم، وهو عاطل وله سوابق جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، كان يروج لنشاطه غير القانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغل المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة بالعلاج الروحاني.

ومن جانبه نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب في ضبط عاطل بالمنصورة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على ممارسة أعمال السحر والدجل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الجيزة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عاطل بالجيزة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على ممارسة أعمال السحر والدجل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

جريدة الدستور