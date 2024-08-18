حبس نصاب ادعى قدرته على إلحاق المواطنين بأندية كرة القدم

قررت جهات التحقيق، السبت، حبس شخص متهم بالنصب، ادعى قدرته على إلحاق المواطنين بأندية كرة القدم.

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط المتهم، وهو عاطل، في دائرة قسم شرطة الوايلي، بعد أن أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي زعم من خلالها قدرته على إلحاق المواطنين بأحد أندية كرة القدم. إلا أن هدفه الحقيقي كان سرقتهم، حيث كان يلتقي بضحاياه ويصحبهم إلى النادي المزعوم، ويأخذ منهم هواتفهم المحمولة بحجة عدم السماح بدخول النادي بالهواتف، ثم يقوم بإنزالهم ويفر هاربًا. واعترف المتهم بارتكاب خمس وقائع سرقة بنفس الأسلوب.

كما أقر ببيع الهواتف المسروقة لعميله، وهو مالك محل هواتف سيئ النية، وقد تم ضبط الأخير وبحوزته جميع الهواتف المسروقة.

جريدة الدستور