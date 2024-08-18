طب وصحة
الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان تؤدي أيضاً إلى تفاقم انتشار أمراض منها “الكوليرا”
قالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، الجمعة، إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان تؤدي أيضاً إلى تفاقم انتشار أمراض منها “الكوليرا”، إذ تسبب المرض البكتيري في وفاة أكثر من 300 شخص.
وأضافت هاريس، في اتصال مع صحافيين، إنه تم الإبلاغ عن 11 ألفاً و327 حالة إصابة بـ”الكوليرا” و316 حالة وفاة، وأن حالات حمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضاً.
والشهر الماضي، وجدت منظمة إنقاذ الطفولة أن 16.4 مليون طفل، أو 3 من كل 4 أطفال، يواجهون الآن “أزمة” مستويات الجوع الطارئة” أو “الكارثية”، ارتفاعاً من 8.3 مليون في ديسمبر الماضي.
الشرق للأخبار
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