أحمد جار النبي.. صدقت الوعد..

نال أحمد مبتغاه ، وصعدت روحه فى الأرض التى أحب ، وبالطريقة التى ارادها ، ممسك بسلاحه يدافع عن قضيته ووطننه واهله..



يوم الجمعة 16اغسطس 2024م اختار الشهيد احمد مجموعته ومهمته ، وتوقيت معركته ، كأنما هو على موعد.. ودع اخوانه وبعد ساعات قليلة كانت روحه قد صعدت بعد معركة مع المليشيا أذاقهم الويل واستشهد مرفوع الرأس والهامة..

لقد كان شامة..

وسيبقى علامة على الطريق وراية مرفوعة..

حيا على الفداء.. وتقبلك الله من أخ كريم ومقدام.. سعيت للشهادة بيقين وعزم ، ما لانت لك قناة ولا تراخت لك عزيمة ، انك عنوان جيل جديد سيحدث فرقا فى بلادنا ووطننا..

حفظ الله البلاد والعباد

ابراهيم الصديق على