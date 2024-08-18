• لو استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان من أمره ما استدبر لما وقف مجاملاً مجموعة عصابات مليشيا التمرد ليلتقط معها صورة تذكارية في جنيف ..



• يعلم السفير السعودي بالسودان علي بن جعفر أن الكثرة الغالبة من السودانيين داخل البلاد وفي المهاجر باتت لديهم حساسية مفرطة تجاه مليشيا التمرد السريع وكلاب صيدها الذين لايستطيعون أكل الطعام والمشي في الأسواق كمايفعل عامة السودانيين وخاصتهم ..

• يستقبل السودانيون المليشيا وأعوانها بما يستحقون .. شتماً بأقذع الألفاظ ..وضرباً بالشباشب والجزم ورميهم بقشر البيض .. الموز وأعقاب السجائر !!

• لم يجمع السودانيون في تاريخهم القريب والبعيد علي نبذ مجموعة من بني جلدتهم كما اجتمعوا علي نبذ مليشيا التمرد وأذيالها داخل وخارج البلاد .. ولم تجمع مصيبةٌ السودانيين كما جمعتهم مصيبة التمرد السريع ..

• ليت سفراء الدول الشقيقة والصديقة يدركون هذه الحقيقة قبل أي مجاملة للمنبوذين من قادة وجنود التمرد وذراعها السياسي المكسور ..

عبد الماجد عبد الحميد