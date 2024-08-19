حين تستريح الخلايا.. هذا ما يفعله “الصوم الليلي” بالجسم

شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في الاهتمام بالصيام المتقطع بأشكاله المختلفة كوسيلة لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، إلى جانب فوائد أخرى.

يشير موقع “إيه بي سي” إلى تجربة الصيام الليلي، التي تعتمد على الامتناع عن تناول الطعام ليلاً والاكتفاء بالماء والمشروبات منخفضة السعرات الحرارية مثل الشاي والقهوة، مع تناول الطعام خلال ساعات النهار.

ويستعرض التقرير تجربة ديزيريه فالديز، معلمة الرياضيات، التي كانت تعاني من زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم قبل أن تبدأ في ممارسة الصيام لمدة 16 ساعة خلال الليل وتناول الطعام في فترة 8 ساعات خلال النهار.

نصحتها أخصائية ارتفاع ضغط الدم، الدكتورة ماريا ديلغادو من مركز ارتفاع ضغط الدم الشامل بجامعة ميامي، بتجربة الصيام الليلي لمساعدة جسمها على إعادة التوازن بشكل طبيعي.

وأكدت الدكتورة ديلغادو أن الصيام الليلي يعزز التمثيل الغذائي، يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ليلاً، ويقلل من الالتهابات. وأضافت: “الليل هو الوقت الذي تستريح فيه الخلايا وتتجدد، لذا يمكنك تنظيف جسمك خلال فترة عدم تناول الطعام”.

خلال فترة الصيام التي تدوم 16 ساعة، تلتزم فالديز بشرب الماء، الشاي الأخضر، والقهوة السوداء فقط، بينما تتناول ما تشاء خلال الثماني ساعات المتبقية.

وبعد 6 أشهر، فقدت ما يقرب من 30 كيلوغراما، وبات ضغط دمها طبيعيا.

وهذا الصيام يعتمد على الإيقاعات اليومية للساعة البيولوجية للجسم.

وقال كارل جونسون، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة فاندربيلت، الذي قاد بحثا بهذا الشأن: “هناك الكثير من الدراسات على كل من الحيوانات والبشر تشير إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بكمية ما تأكله، بل بالأحرى متى تأكله”.

ويضيف أن تناول الوجبات في وقت متأخر من المساء يؤخر قدرة الجسم على استهداف مخازن الدهون للحصول على الطاقة، ويستهدف بدلا من ذلك للكربوهيدرات التي يمكن الوصول إليها بسهولة، التي تم إدخالها حديثا إلى الجسم.

وقال: “ما وجدناه أن إيقاعات الجسم اليومية تنظم حرق الدهون في الليل”.

ولا يساعد الصوم الليلي فقط على خسارة الوزن، بل قد يساعد الأشخاص المصابين ببعض الحالات المرضية مثل الزهايمر.

ووجدت دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا أن الفئران التي تم تغذيتها وفقا لجدول زمني مقيد بالوقت أظهرت تحسنا في الذاكرة والنوم.

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