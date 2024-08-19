خلال قيادته تسلا مجهزة برشاش.. قديروف يدعو ماسك لزيارة روسيا – صورة

دعا الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إلى زيارة روسيا بعد تصويره وهو يقود شاحنة سايبر تراك من إنتاج شركة تسلا مجهزة بمدفع رشاش.

وفي مقطع مصور نشر على قناة قديروف السبت على تيليغرام، شوهد الرجل القوي وهو يقود شاحنة سايبر تراك المغطاة بالفولاذ المقاوم للصدأ في رحلة ترفيهية، قبل أن يقف على ظهر المدفع الرشاش المثبت في صندوق الشاحنة.

في منشور حماسي، وصف قديروف المركبة بأنها “بلا شك واحدة من أفضل السيارات في العالم. لقد وقعت في حبها حرفيا”.

وقال أيضا إنه سيتبرع بالمركبة للقوات الروسية التي تقاتل في غزو أوكرانيا.

وأضاف: “ليس من قبيل الصدفة أن يطلقوا عليها اسم الوحش السيبراني. أنا متأكد من أن هذا الوحش سيجلب الكثير من الفوائد لقواتنا”.

وقال قديروف، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بعد ارتباطه بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، إنه تلقى الشاحنة من ماسك.

ولم يتم الرد على الرسائل التي تم تركها لشركة تسلا لطلب التعليق على الفور.

كما استغل قديروف المقطع المصور لدعوة ماسك لزيارة الشيشان.

أسوشيتد برس