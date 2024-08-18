المحقق: معلومات جديدة بشأن مشاورات القاهرة ورئاسة الوفد السوداني

قالت مصادر مطلعة إن إحتماع القاهرة سينعقد بناء على مؤشرات إيجابية لصالح موقف الحكومة السودانية بشأن إشتراطات تنفيذ إتفاق جدة وأولوية ذلك وهو الموقف الذي تتجه إليه واشنطن التي حسب مصادر دبلوماسية رفيعة تحدثت إلى (المحقق) أبدت مرونة كبيرة وقدمت مواقف جديدة وكبيرة .

ووفقاً للمصادر نفسها فقد ثمنت الحكومة السودانية جهود القاهرة الملحوظة في دعم الموقف السوداني مما سهل الموافقة على لقاء سوداني مصري أمريكي بالعاصمة المصرية . ستنعقد لترتيباته إجتماعات قيادية رفيعة ببورت سودان هذا مساء اليوم (الاحد)ـ لبحث الرؤية الرسمية بناء على هذه الإتجاهات في شأن تنفيذ إتفاق جدة.

وفقا لذات المصادر لم تحسم مسألة رئاسة الوفد السوداني لاجتماع القاهرة التشاوري، وربما لا يرأس وزير المعادن بشير أبو نمو الوفد بسبب سفره مسبقا لخارج السودان في مأمورية تتعلق بأنشطة وزارته ولكن من غير المؤكد حتى الآن ترأسه للوفد أو إستبداله بمسؤول آخر.

المحقق – خاص