‏قرأت بيان صادر بإسم قائد ميليشيا الدعم السريع حميدتي اليوم، أرسل فيه رسائل مبهمة وتهديد يتقاطع ما ذكره في بيانه قبل أيام قليلة.

‏حميدتي بإمكانه أن يقول جملة واحدة تؤكد خروج قواته من منازل المواطنين، ورغبته في تنفيذ إعلان جدة؛ وعندها سيتحقق السلام “الذي صدع به الرؤوس بلا فعل ملموس”!

خالد الإعيسر

الأحد 18 أغسطس 2024م