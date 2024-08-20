ضبط سلع ومواد منتهية الصلاحية بواسطة مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك

أكد السيد اللواء إيهاب حسن صالح مدير الإداره العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك حرص إدارته على إجهاض ومحاربة كل عمليات الغش والتلاعب فى السلع ومعاش المواطنين من خلال عمليات الرصد والمتابعة لكافة الأنشطة الإجرامية.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة ) أن إدارة مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك بولاية البحر الاحمر تمكنت من ضبط شبكة إجرامية تعمل في الإتجار بالمواد الغذائيه منتهية الصلاحيه وتعود تفاصيل الضبطيه إلى ضبط تكتك يحمل إرسالية إلى ولاية القضارف وتم الشك في المحتوى وبالتفتيش وجدت عدد (24) كرتونة صلصه ظروف منتهية الصلاحية وعدد(24)كرتونة علبة كبيرة ايضاً منتهية الصلاحية كما وجدت عدد (6) كرتونة اندومى منتهية الصلاحية

تم إقتياد صاحب التكتك وبالتحري معه أرشد على المتهم الثاني وهو صاحب البضاعة.

تم تشكيل تيم ميدانى تحت إشراف مدير الدائرة وتم إستصدار أوامر التفتيش وبمداهمة المخزن القابع بمنطقة دار السلام سوق ام دفسو تم ضبط كمية من السلع منتهية الصلاحية تمثلت فى

عدد (450) جوال دقيق زنة (25) كيلو – عدد (350) كرتونه صلصة سعة (4) صندوق -عدد (4) جركانه زيت سعة (36) رطل ماركة الروضه – عدد (124) كرتونة شعيرية سعة (12)علبه زنة (250) جرام – عدد (30) جوال مكرونه ماركة سيمول- عدد(11) جوال أرز زنة (20) كيلو ماركت بريم – عدد (51)جوال أرز زنة(20) كيلو ماركة الصقر -عدد (13) باكيت عصير تفاح ماركة ريفال -عدد (6) كرتونة شوكلاته سعة (12) صندوق

-عدد (6) باكو كريم كارميل -عدد (3) جوال ملح -عدد (3) كرتونه ذره معلبة

كل هذه المضبوطات منتهية الصلاحية.

تم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المواد (٢١/٨٢) جنائي مقروءة مع المادة (31) مواصفات

يذكر ان هذه الشبكه تعمل على توزيع هذه المواد المنتهية الصلاحيه على الأسواق الشعبيه داخل الولاية ومراكز الإيواءات إستغلالا لحوجة المواطنين والنازحين.

المكتب الصحفي للشرطة