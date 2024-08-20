بـ 240 مليون.. «الداخلية»: إحباط محاولة تهريب 200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون لخارج البلاد – صور

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في إحباط محاولة تهريب حوالي 200 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر إلى خارج البلاد، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 240 مليون جنيه.

وجاء في بيان وزارة الداخلية مساء اليوم الإثنين: «في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ في البلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة، تأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ والجهات المعنية في الوزارة، حول قيام تشكيل عصابي مكون من 12 عنصراً إجرامياً، من بينهم 5 لديهم معلومات جنائية سابقة، أحدهم متهم سابق في 7 قضايا ويقضي حالياً عقوبة على ذمة إحدى قضايا الاتجار بالمخدرات، وجميعهم من سكان محافظة الشرقية، بمحاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر إلى خارج البلاد.»

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من عناصر التشكيل «سيدات» أثناء إنهاء إجراءات سفرهن على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهن 19 كيلو جرام لعقار الكبتاجون المخدر مخبأة بمخبىء سرى داخل الكراسى المتحركة الخاصة بهن وكذا طيات ملابسهن، كما تم ضبط باقى عناصر التشكيل، وبحوزتهم 100 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر وكمية من الأقراص المؤثرة«. وأضافت: «بلغ إجمالى المضبوطات بـ 200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بقيمة مالية بلغت تقريبًا 240 مليون جنيه، تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات».

المصري اليوم