«يستقطب المجني عليهم بامرأة».. ضبط عاطل وزوجته تخصّصا في سرقة المواطنين بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت عن تورط عاطل “له سجل جنائي” وزوجته، المقيمين في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، في تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين عن طريق استدراجهم للزواج من السيدة المذكورة عبر موقع “فيسبوك”.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الإثنين: “بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليهما، وضبط بحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة وهاتفين محمولين، حيث أظهر فحصهما وجود أدلة تثبت نشاطهما الإجرامي.”

وأضاف البيان: “عند استجوابهما، اعترفا بارتكاب واقعتين سرقة باستخدام نفس الأسلوب، وتمكنت الشرطة من ضبط جميع المسروقات في مسكنهما، بما في ذلك مسدس غير مرخص وثلاث خزنات وعدد من الطلقات. وباستدعاء الضحايا، تعرفوا على المسروقات واتهموا المشتبه بهما بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.”

المصري اليوم