جرائم وحوادث
التحقيق مع مواطن سعودي منع أطفاله عن التعليم
باشرت «نيابة الأسرة والأحداث»، تحقيقاتها مع مواطن متَّهم بالتَّقصير بالوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة، والذين تتراوح أعمارهم من (7-11) عامًا، من خلال التسبُّب عمدُا بانقطاعهم عن التَّعليم، وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة، دون مبررٍ نظاميٍّ؛ ممَّا ألحق بهم أضرارًا نفسيًّةً .ووجَّهت «النيابة» الجهات المختصَّة باتِّخاذ ما يلزم حيال إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة