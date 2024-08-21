الحربي يتنازل عن قاتل ابنه.. وأمير الشرقية يشكره !! صورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه أول أمس، الحميدي مطلق الحربي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

ونقل سمو الأمير تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين إلى أسرة القتيل، مشيرًا إلى أن ديننا الحنيف يدعو إلى التراحم والعفو والإصلاح بين الناس. وأشاد سموه بموقف أسرة القتيل -رحمه الله- الذين تنازلوا عن حقهم لوجه الله تعالى، داعيًا الله أن يثبتهم ويمنحهم أجر عتق الرقبة، مؤكدًا أن هذا الموقف يعد مثالاً يُحتذى به.

وقد قررت أسرة المتوفى التنازل عن حقهم الخاص، والعفو عن الجاني، استجابة لجهود “لجنة إصلاح ذات البين” في المنطقة، التي بذلت مساعي حثيثة حتى تم تحقيق الصلح والعفو.

جريدة المدينة