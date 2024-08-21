جرائم وحوادث

ضبط سائق عبر تطبيق نقل ذكي بتهمة خدش حياء سيدة بالقاهرة

2024/08/21
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مندوبة مبيعات بإحدى الشركات، تقيم في محافظة القاهرة، حيث أفادت بتعرضها لتحرش من قبل قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء استقلالها للسيارة. وقد طلبت منه التوقف في محطة وقود بحجة سحب مبلغ مالي من ماكينة الصراف الآلي، لكن فور نزولها فرَّ السائق هاربًا.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتبين أن لديه سجلًا جنائيًا، كما تم مصادرة السيارة المستخدمة في الحادثة.

وعند استجوابه، أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه، وأوضح أن مشادة كلامية وقعت بينه وبين المبلغة بعدما طلبت تغيير مسار الرحلة والدخول إلى محطة الوقود، مما دفعه إلى سبها ومغادرة المكان.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الوطن نيوز

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