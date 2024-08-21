مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ولاية نهر النيل تضبط مواد منتهية الصلاحية

على ضوء معلومة تفيد بوجود مخزن زيوت منتهية الصلاحية وبموجب أمر تفتيش تمكن تيم الميدان بقيادة الملازم عادل وإشراف المقدم سامي خضر من ضبط مخزن به عدد (700) كرتونة زيت النارجيل منتهية الصلاحية تم إتخاذ الإجراءات الجنائية بفتح بلاغ بالرقم (781/ 2024) م المادة (من قانون حماية المستهلك بالقسم الأوسط عطبرة الشاكي المساعد شرطة المعز بشير صديق المتهم (أ – أ – أ) وعلى صعيد متصل وبعد استصدار أمر تفتيش تمت مداهمة منزل بالمنطقة الصناعية مؤجر كمصنع لتعبئة عصير الجوافة يتبع غذائية تعمل فى هذا المجال وتقوم بإستيراد لب الجوافة منتهى الصلاحية من مصر تم إتخاذ الإجراءات الجنائية والإدارية بالتنسيق مع إدارة الصحة بالوحدة الإدارية تمت إبادة المعروضات بإشراف جهات الإختصاص والبالغ عددها (456) برميل .