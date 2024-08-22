دراسة تربط بين اللحوم المصنعة والإصابة بالسكري

خلصت دراسة تعتبر الأكبر من نوعها إلى أن تناول اللحوم المصنعة أو الحمراء يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15%، وفقًا لتقرير صحيفة “الغارديان”.

وأجرى باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية هذه الدراسة، حيث قاموا بتحليل بيانات من دراسات مستقلة شملت نحو مليوني شخص من مختلف أنحاء العالم.

وأظهرت الدراسة أن الاستهلاك اليومي المعتاد لـ 50 غرامًا من اللحوم المصنعة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15% خلال العشر سنوات المقبلة.

من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن تناول 100 غرام من اللحوم الحمراء غير المصنعة يوميًا، وهو ما يعادل شريحة لحم صغيرة، يزيد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 10%.

وقالت البروفيسورة نيتا فوروهي من جامعة كامبريدج، وأحد كبار مؤلفي الدراسة، إن البحث يقدم الدليل الأكثر شمولاً حتى الآن على وجود علاقة بين استهلاك اللحوم المصنعة وغير المصنعة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في المستقبل.

وأضافت أن النتئج تدعم التوصيات المتعلقة بالحد من استهلاك اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء غير المصنعة للتقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وينصح خبراء الصحة أولئك الذين يتناولون أكثر من 90 غراما من اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والضأن والغزال والماعز، أو اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المقدد، إلى خفض الكمية لـ70 غراما أو أقل.

وتشير البيانات إلى أن خفض اللحوم الحمراء والمعالجة من الوجبات الغذائية قد لا يحمي الناس من أمراض القلب والسكتة الدماغية فحسب، بل أيضا من مرض السكري من النوع الثاني، وهو مرض آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم.

وهناك نحو 400 مليون شخص مصاب بمرض السكري من النوع الثاني في جميع أنحاء العالم، حيث يعد المرض سببا رئيسيا للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلية.

وتؤكد دراسات عديدة أن إحدى الطرق الرئيسية لتقليل خطر الإصابة بالمرض هي الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بالإضافة لتحسين النظام الغذائي ليشمل الخضروات والفواكه والمكسرات والبذور والفاصوليا والبازلاء والعدس.

الحرة