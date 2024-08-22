جرائم وحوادث

مقتل عائلة كاملة في العراق.. والداخلية تتوصل “لخيوط مهمة”

2024/08/22
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بغداد - العراق

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، الاربعاء، اعتقال عدد من المشتبه في تورطهم في حادثة مقتل عائلة بالكامل في مدينة سامراء شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه “تم التوصل إلى خيوط مهمة في هذا الحادث، وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بتورطهم وعلاقتهم بالحادث الذي تشير معلوماته الأولية وبحسب المعطيات على أنه جنائي”.

وأضاف البيان أن “عمليات التحقيق والتحري جارية للوصول إلى النتائج النهائية فيه لمحاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق في الحادثة، وفقا ما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري.

وأفادت وسائل إعلام محلية عراقية، الأربعاء، بمقتل ستة أفراد من عائلة واحدة بالرصاص، بعد قيام مسلحين يرتدون ملابس عسكرية باقتحام منزلهم في منطقة العباسية التابعة لقضاء سامراء.

الحرة

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