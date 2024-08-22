من اعتدى على الآخر؟.. واقعة “سب وضرب” بين النجم محمد فؤاد وطبيب مصري تثير الجدل

تبادل النجم المصري محمد فؤاد، الاتهامات مع طبيب في أحد مستشفيات القاهرة، إذ زعم كل منهما أنه تعرض للضرب والإهانة من قبل الآخر، في واقعة تم توثيق بعض أحداثها بمقطع فيديو.

وحسب موقع “مصراوي” المحلي، فإن الواقعة بدأت حينما توجه فؤاد لمستشفى عين شمس التخصصي بالقاهرة من أجل إسعاف شقيقه الذي احتاج إلى تدخل طبي سريع على مستوى أمراض القلب، لكنه دخل في مشادة كلامية مع الطبيب تطورت إلى قيام المطرب “بالاعتداء عليه بالسب والقذف”.

وأشار الموقع إلى مقاطع مصورة أظهرت مشاجرة عنيفة بين فؤاد والطبيب، بينما حاول المتواجدون في المكان إنهاء المشاجرة والفصل بينهما.

ومع انتشار الفيديو، عمدت وحدة الرصد بوزارة الداخلية متابعة المقطع، ووجهت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بفحص الواقعة وكشف ملابساتها، حسب ما أفاد الموقع ذاته.

من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات خاصة لصحيفة “المصري اليوم”، إن الطبيب (مصطفى.م)، حرر محضرًا في قسم الوايلي الذي يتبعه مستشفى عين شمس التخصصي، يتهم فيه فؤاد بالتعدي عليه بالسب والقذف.

وقالت الصحيفة نقلا عن المصدر، إن الفنان المصري وصل إلى المستشفى برفقة شقيقه الذي دخل لتلقي العلاج، وبسبب تأخر دخوله إلى العيادة، تشاجر فؤاد مع الطبيب المعالج، قائلا له: “إنت مش عارف أنا مين؟”.

وفي السياق ذاته، نقل موقع “القاهرة 24” المحلي عن الطبيب المعني، أنه يرفض التعليق على الحادثة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنها أصبحت قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

“سلوك همجي”

من جانبه، دان نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، ما اعتبره تعدياً من فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، واصفا ما حدث بـ”السلوك الهمجي”.

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع “الجمهور” المحلي، أن “ما يحدث من اعتداء في الطوارئ والمستشفيات للأطباء أو التمريض أو أي منهما، ظاهرة سيئة وتتنافى مع دولة القانون”، مناشدا المواطنين أن “يضبطوا أنفسهمم مهما كانوا منفعلين بسبب ذويهم، وأن يراعوا الضغوط التي تقع على كاهل الأطباء”.

في المقابل، أصدر نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، بيانا عن الواقعة، معتبرا أن فؤاد “تعرض للضرب من قبل الطبيب، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة”، حسب صحيفة “اليوم السابع” المحلية.

وقال كامل في البيان: “تم الاتصال بالفنان محمد فؤاد فجراً من هاتف شقيقه، وقيل له من أسرة شقيقه (أخوك بيموت) ليهرول فجراً وهو يبكي ويدعو الله بخير العواقب، وشأنه في ذلك شأن كل إنسان مصري تجاه الشقيق أو الأب والابن، كفانا الله وكفاكم شر هذا الشعور وشر الإحساس بمكالمة مثل هذه”.

وتابع: “لن أجادل في حقيقة الأمر، لكني مضطر لأن ألبي رغبة زميلي (فؤاد) وإصراره على فحص كاميرات مستشفى عين شمس التخصصي لإيضاح الحقيقة كاملةً، للعدالة أولاً وللرأي العام”.

وزاد: “أعلن بصفتي نقيباً لموسيقيي مصر حتمية الوقوف بجانب عضو النقابة، الفنان الزميل محمد فؤاد، وتكليف إدارة الشؤون القانونية بمتابعة الأمر قانونيًا، والبحث والتحري عن السبب والدافع لهذه الواقعة منذ البداية”.

الحرة