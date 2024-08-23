بعد قصة حب شغلت العالم وتعدت الـ20 سنة.. جينيفر لوبيز تطلب الطلاق من بن أفليك

تقدمت نجمة هوليوود، جينيفر لوبيز، بطلب رسمي للطلاق من زوجها الكاتب والممثل بن أفليك، بعد زواج استمر حوالي عامين، وقصة حب طويلة امتدت لأكثر من عشرين عامًا.

ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، قدمت لوبيز طلب الطلاق في المحكمة العليا بولاية لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء. يُتوقع أن يؤدي انفصالهما إلى تعقيد أعمال لوبيز التجارية.

وكان الزوجان قد اشتريا قصرًا فخمًا في لوس أنجلوس بقيمة 61 مليون دولار في العام الماضي، وقاما بعرضه للبيع الشهر الماضي مقابل 68 مليون دولار.

شارك أفليك في الفيلم الوثائقي لزوجته “أعظم قصة حب لم تُرو على الإطلاق” لعام 2024، الذي استعرض علاقتهما المتجددة، حيث تكفلت شركة “Artists Equity”، التي شارك أفليك في تأسيسها، بتمويل الفيلم.

يُذكر أن زواجهما قبل عامين كان قد فاجأ المعجبين الذين تابعوا علاقتهما في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حسبما ذكرت “وول ستريت جورنال”.

وتزوج الثنائي المعروف باسم “بينيفر”، في لاس فيغاس عام 2022، حيث أقاما حفل زفاف فخما في 20 أغسطس من ذلك العام.

وسيكون هذا الطلاق الرابع للوبيز (55 عاما)، والثاني بالنسبة لأفليك (52 عاما).

وكان عام 2024 صعبا على لوبيز، حيث لم يحقق ألبومها الأخير النجاح المطلوب، كما واجهت علامتها التجارية الخاصة بالجمال صعوبات في اكتساب الزخم، وألغت جولة حفلات موسيقية بعنوان “This Is Me…LIVE The Greatest Hits Tour”.

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