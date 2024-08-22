جرائم وحوادث

ضبط مُسجل خطر لقيامه بسرقة حقيبة يد من سيدة أجنبية بالتجمع الخامس

2024/08/22
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على شخص عاطل، معروف بسجله الجنائي، لقيامه بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات التي تحمل جنسية أجنبية في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وكانت الحقيبة تحتوي على متعلقات شخصية ومبالغ مالية. وعند استجوابه، اعترف المتهم بسرقة الحقيبة باستخدام أسلوب “المغافلة”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بوابة الأهرام

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