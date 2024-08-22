مذيعات لقمان احمد يعودون مرة أخرى!!

عندما كان لقمان احمد رئيسا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون القومي، والذي غادر البلاد في اول ايام الحرب ضمن الرعايا الامريكان باعتباره امريكي الجنسية، امتلأت التلفزيون في عهده بنساء كاسيات عاريات، وحاول ان ينقل ثقافته الامريكية، ارضاءا لهم بوجوه لم يعهدها الشعب السوداني من كشف المذيعات لشعرهن ولبس ملابس لا يليق بشعب متدين بالفطرة وكل ذلك، لنقل ثقافة وعادات هي غير ثقافتنا وعاداتنا، فكان موضع انتقاد من اي سوداني حر، وعندما فر مع رعايا وطنه امريكا لم يتأسف عليه أحد غير حاضنته السياسية والذين يحملون نفس الجنسيات ونفس الثقافة الدخيلة، ولكن ما رأيناه أمس في تلفزيون السودان القومي من الاعلامية رشان اوشي والتي ظهرت بصورة مقذرة من اللبس الغير محتشم والتي كانت في مظهرها اسوأ من مذيعات الامريكي لقمان احمد وهي تستضيف نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار الرجل الثاني في البلد، وهذه الصورة من التعري وعدم الاحتشام ايضا لارضاء الغرب، نعم هي مولودة في اكسفورد ولها ثقافة مختلغة لكنها تجب ات تحترم ايضا دين وثقافة الاخرين .. اصحى يا مدير التلفزيون !!! انت اقمت الدنيا واقعدتها بسبب لبس البجاوية المذيعة للبسها المحتشم باعتبار انها ليست اللباس القومي، وتترك لباس الفرنجة المتعرية والكاشفة والغير محتشمة فهذا امر غريب ومرفوض ..

د. عنتر حسن