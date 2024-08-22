بالله في تناقض أكتر من كده ؟!!!!!

تناقضات الامريكان والكيل بمكيالين في تعاطيهم مع حرب القوات المسلحة السودانية مع مرتزقة واجانب شتاب دول غرب افريقيا، ان في خطابهم أمام مجلس الامن، يتحدث وزير الخارجية انتوني بلينكن وهو يبرر وقوفهم مع اوكرانيا في حربهم ضد الروس بقوله : (لا يمكن أن نوافق لأي مطالبة روسية بإحتلال أراضي أوكرانيا أن تلغي حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها واسترداد أراضيها جميعا، لأنه إذا توقفت روسيا عن القتال فسينتهي الحرب، أما اذا توقفت أوكرانيا عن القتال فستنتهي أوكرانيا)، إنتهى حديثه ..



والادارة الامريكية صادقة في حديثهم هذا، واذا وضعنا ما يحدث في السودان من مآسي في قالب كلامه فسنجد الامر نفسه: (لا يمكن أن نوافق لأي مطالبة (للدعم السريع) المتمردة والمدعومة من بعض الدول بإحتلال أراضي السودان، أن تلغي حق (السودان) في الدفاع عن نفسه واسترداد أراضيه جميعا، لأنه إذا توقفت (الدعم السريع) عن القتال فسينتهي الحرب، أما اذا توقفت (القوات المسلحة السودانية) عن القتال فسينتهي (السودان) .. وبالرغم من ذلك فان الامريكان يريدون ان يلزموا السودان للتفاوض واعادة الدعم السريع للمشهد مرة اخرى، وهذا هو التناقض الغريب!! لأن ما يحدث في اوكرانيا هو نفس ما يحدث في السودان إلا أن ما يحدث في السودان أسوأ بكثير لأن االروس عندما يحتلون مدن اوكرانيا لا يحتلون بيوت الناس ويتصور قواته في غرف بيوت المدنيين او ينهبون ممتلكاتهم ويطردون سكانها ولا يغتصبون بنات اوكرانيا امام اسرهم بحجة انهم فلول اوكرانيين، ولم نسمع عن الرق الجنسي او ترك مواقع الجيش وتدوين المستشفيات وبيوت المدنيين بالمدافع ووقتلهم !! فهل هو حلال على الجنجويد الدوح وحرام على الروس ؟!!

د. عنتر حسن

