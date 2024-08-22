تحديات العودة !

هل صحيح أن إستخراج وترحيل الجثة المدفونة عشوائيا في أم درمان القديمة صار يكلف 3 مليون ؟؟ ومن يتكفل بها ؟!

قرأت تقريرا عن تدهور البيئة في المناطق المحررة ولكنها لا تزال خالية ورغم بؤس التقرير فلم يكن المرء يتوقع أقل من ذلك.

حشرات غريبة لسعاتها مؤذية ومن وصف التهاب مكان اللدغة أشك أنها الذبابة الرملية ، ظهور ثعابين ، ومن جانبي أتوقع عودة ظهور العقارب وكانت أم درمان مشهورة بكثرة العقارب حتى بداية الثمانينات ، وزيادة أعداد الفئران … إلخ.

العودة عمل كبير يحتاج لتخطيط وإشراف فرق خبراء ولجان.

ولذلك فإن دعوات العودة لا يمكن ولا يجوز أن تكون بمثل هذه العشوائية والدعائية وربما التضليلية.

هناك تقرير عن رحلات عودة طوعية مجانية بالبصات من بورتسودان إلى الخرطوم والعجيب أن التقرير صادر من جهة رسمية ، فكيف لجهة حكومية غير أمنية أن تدعو الناس للعودة للخرطوم تحت إغراء الرحلة المجانية ؟

حاجات تحير وتضارب في الإختصاصات مذهل.

#كمال_حامد 👓