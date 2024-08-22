الفاتح علي حسنين …

مأساة المسلمين البلغار …

لم أعرف دكتور الفاتح علي حسنين شخصيا ولكن من خلال كتاب إقتنيته في العام 2005م تقريبا : مأساة المسلمين البلغار.

جذبني عنوان الكتاب لأن موضوعه كان جديدا بالنسبة لي ، وحين بدأت قراءته حرصت على قراءة مقدمة المؤلف.

أكتب مفاد المقدمة لأني أكتب من الذاكرة ، ومفادها أن المؤلف عانى كثيرا خلال تأليفه للكتاب وسرد الوقائع لما فيها من أهوال وآلام ، وأنه من شدة الألم النفسي كان يشعر بحاجته للراحة عدة أيام بعد كل مرحلة.

أدخلتني تلك المقدمة في الجو النفسي الرهيب الضاغط للكتاب ، وخلال صفحاته كان ينتابني نفس الإحساس بالقهر والألم فأنحيه جانبا لعدة أيام ثم أعود لأواصل.

ولاحقا علمت أن الرجل كان عريقا في جغرافيا وسياسة دول البلقان فقد عاش هناك طويلا وربما كانت صفحات حياته هناك أكثر من صفحاته في السودان وأنه كان على علاقة وطيدة بمن صاروا لاحقا زعماء ورؤساء دول.

مآسي المسلمين كثيرة وفظيعة كيف لا وقد تكالبت عليهم الأمم تكالب الأكلة على قصعتها وهم كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل وأية غثاء وغثائية أكثر من أن من هم من ديننا وبني جلدتنا يستنصرون علينا بالأكلة الجائعة النهمة الطامعة فيما عندنا وعندهم ويحسب هؤلاء المستنصرين أنهم ذوي دالة عند الأكلة وهم عندهم أشد هوانا وحقارة مما يتخيلون.

رحم الله دكتور الفاتح علي حسنين وغفر الله لنا وله.

#كمال_حامد 👓