أحدها العوامل الوراثية.. أسباب تساقط الشعر السريع

تساقط الشعر السريع قد يكون تجربة محبطة ومقلقة. سواء كنت تعاني ترقق الشعر، أو تساقطاً مفرطاً فيه، أو ظهور بقع صلعاء، فإن معرفة الأسباب المحتملة أمر ضروري لمعالجة المشكلة بشكل فعال.

وبحسب موقع “تايمز أوف إنديا”، إليك أسباب تساقط الشعر السريع:

العوامل الوراثية

يُعد الصلع الوراثي السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر، ويؤدي إلى ترقق الشعر التدريجي لدى الرجال والنساء.

الاختلالات الهرمونية

التغيرات الهرمونية الناتجة عن حالات مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو اختلالات الغدة الدرقية يمكن أن تسبب تساقطًا مفاجئًا أو شديدًا للشعر.

نقص التغذية

عدم الحصول على الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل الحديد والزنك يمكن أن يؤدي إلى ضعف نمو الشعر وتساقطه.

الإجهاد

التوتر والصدمات النفسية قد يؤديان إلى تساقط الشعر السريع.

الأدوية والحالات الطبية

بعض الحالات الصحية مثل اضطرابات المناعة الذاتية، أو الأدوية مثل العلاج الكيميائي، يمكن أن تسبب تساقط الشعر كأثر جانبي.

مشاكل فروة الرأس

الحالات مثل القشرة أو الصدفية قد تعيق نمو الشعر، وتؤدي إلى فقدانه.

إذا كنت تعاني تساقط الشعر السريع، استشر أخصائي الرعاية الصحية لتحديد السبب والعلاج المناسب، وتناول غذاءً متوازنًا يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن لدعم صحة الشعر.

قد تساعد التقنيات كالتأمل والتمارين الرياضية على تقليل تساقط الشعر المرتبط بالإجهاد، واحرص على إجراء فحوصات طبية دورية للكشف عن أي مشاكل صحية قد تؤدي إلى تساقط الشعر، وتجنب التصفيف الحراري المفرط، ويمكن استخدام أدوية مثل المينوكسيديل لتحفيز نمو الشعر. وفي الحالات الشديدة، يمكن النظر في خيارات مثل زراعة الشعر.

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