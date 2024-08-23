جرائم وحوادث
الحكم بالسجن خمس سنوات لمتعاون مع المليشيا
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام في مواجهة المتهم (ف ع م ) أحد متعاوني قوات الدعم السريع المتمردة.
وذلك بعد إدانته في الدعوى بالرقم (1175 / 2024 ) تحت نص المواد (51/أ)، حيث مثل الإتهام أمام المحكمة أعضاء النيابة العامة مولانا عبدالله احمد باب الله ومولانا محمد احمد التوم.
سونا – بورتسودان
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