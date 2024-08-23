الحكم بالسجن خمس سنوات لمتعاون مع المليشيا

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام في مواجهة المتهم (ف ع م ) أحد متعاوني قوات الدعم السريع المتمردة.

وذلك بعد إدانته في الدعوى بالرقم (1175 / 2024 ) تحت نص المواد (51/أ)، حيث مثل الإتهام أمام المحكمة أعضاء النيابة العامة مولانا عبدالله احمد باب الله ومولانا محمد احمد التوم.

سونا – بورتسودان