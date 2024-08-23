سيارات ذاتية القيادة تزعج الجيران أثناء “تواصلها مع بعضها” في الليل – فيديو

اشتكى سكان المباني المجاورة لموقف السيارات ذاتية القيادة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من الضجيج الناتج عن هذه المركبات خلال تواصلها مع بعضها البعض.

وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تصدر السيارات الذكية أصوات أبواقها بشكل تلقائي أثناء تحركها داخل الموقف الخاص بشركة “وايمو” الناشئة، سواء عند ركنها أو مغادرتها.

وقد تسبب هذا الأمر في إزعاج السكان، خاصة عندما تتجمع أكثر من عشرين سيارة وتصدر أبواقها في نفس الوقت، خصوصاً خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتعتمد السيارات ذاتية القيادة، على تكنولوجيا استشعار البيئة المحيطة بها، من أجل التمكّن من السير على الطرقات، من دون تدخّل بشري تقريبا.

الشروق الجزائرية