شاهد بالفيديو لحظة العثور على تمساح البدرشين

تمكنت قوات الأمن المصرية من العثور على تمساح أثار حالة من الذعر بين أهالي قرية أبو صير بالبدرشين، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو وصور تُظهره وهو يسبح في ترعة القرية.

وتجمهر الأهالي حول قوات الشرطة فور العثور على التمساح بعد أن تم تكميم فمه، وذلك عقب عملية بحث قامت بها فرق متخصصة من جهاز حماية البيئة بالتعاون مع معدات ثقيلة من جهاز المدينة وهيئة الري والصرف الصحي.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً من أحد سكان القرية يفيد بمشاهدة تمساح في الترعة، أو “الرشاح” كما يسميه سكان أبو صير.

ورصدت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة تداول صور ومقطع فيديو لوجود تمساح في الترعة، فوجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى مسرح البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك البلاغات.

بوابة فيتو