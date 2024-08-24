نقطتان فى مشهد واحد..

ببساطة شديدة ،

الأولى : البيانات والصور للمجموعات المسماه مدنية فى جنيف فى ختام جلساتها ، تشير إلى الهدف هو إعادة إحياء ذات تجربة فولكر بيرتيس ، وليس نقاش القضايا الإنسانية والانتهاكات والابادة والتطهير العرقي والإغتصاب والتجويع والاختطاف وتدمير المؤسسات الذى تمارسه المليشيا ، بل الهدف غسل ايدي مليشيا الدعم السريع لمجرد إنها قالت ستأتي إلى جنيف ، بينما تقصف حتى هذه الساعة المدنيين..

والثانية: وصول مدير المخابرات العامة المصرية وعقد لقاءات ، مهمة مع البرهان ، هو إشارة إلى أن للولايات المتحدة الأمريكية رسالة اخرى تريد إيصالها ، وليس تلك النقطة الأهم ، وإنما كون القاهرة اصبحت مصدر معلومات ووساطة الأمريكان بدلا عن إعتمادهم خلال الاعوام الخمسة الماضية على الأمارات العربية المتحدة..

هذا اغسطس انتهى ولم تحقق امريكا تقدما تزايد به فى حملات الحزب الديمقراطي الانتخابية سوى صور مبعوثها توم بيرللو مع ناشطي جنيف..

على القوى الدولية والاقليمية النظر إلى القضية السودانية بتأثيراتها وتفاعلاتها الحقيقية أو كف تدخلاتهم فى السودان..

حفظ الله البلاد والعباد..

ابراهيم الصديق على

24 اغسطس 2024م..