اختتام حملة شلل الأطفال الجولة الثالثة بالبحر الأحمر

اختتمت الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال في جولتها الثالثة التي نفذت في ولاية البحر الأحمر من { 19 إلى 22 } اغسطس 2024م والتي استهدفت (236108) طفل من عمر يوم إلى خمس سنوات.

و عقدت غرفة متابعة الحملة اجتماعها الختامي بقاعة إدارة برنامج التحصين الموسع ببورتسودان.

و إستعرض الإجتماع تقارير الغرفة و المشرفين، و والتغطيات بوحدات محلية بورتسودان الإدارية وبعض المحليات والآثار الجانبية، والمنظمات وأنشطة تعزيز الصحة.

و اشاد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية د٠محمد عبد القادر بضباط التحصين والإشراف على المستوى القومى والمحلي والعاملين والشركاء من المنظمات والجهاز التنفيذي وحكومة الولاية ووزارة الصحة الاتحادية والولائية والإدارات المتخصصة بماتحقق خلال الحملة من مجهودات كبيرة رغم تحديات ظروف الطقس الصيفي الحار بالولاية وعدم استقرار إمداد التيار الكهربائي والامطار.

وعبرت مدير برنامج التحصين د٠هيام جنيدابي عن شكرها وتقديرها لكل العاملين بالحملة، مهنئة الجميع بما تحقق من عمل خلال تلك الأيام من قبل برنامج التحصين و تعزيز الصحة والمنظمات المشاركة والداعمة للحملة ووزارة الصحة بالولاية والاتحادية التي ذللت كل الصعاب من أجل أن تنفذ الحملة بالجودة المطلوبة مؤكدة مواصلة العمل من أجل تنفيذ الحملات القادمة حسب الخطة الموضوعة.