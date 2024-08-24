القبض على 3 متهمين سرقوا مليون جنيه من داخل سيارة فى التجمع

كشفت أجهزة الأمن في القاهرة، أمس، تفاصيل حادثة سرقة تم الإبلاغ عنها لقسم شرطة التجمع الخامس، حيث أفاد أحد الأشخاص بأنه بعد صرفه مبلغًا ماليًا قدره مليون جنيه، وهو قيمة رواتب العاملين بالشركة التي يعمل بها، من أحد البنوك ووضعه في سيارته، تفاجأ بوجود ثقب في أحد إطارات السيارة بعد تحركه بها. وعند توقفه للتحقق من الأمر، استغل شخص مجهول الفرصة وسرق الحقيبة التي تحتوي على المال بأسلوب المغافلة.

بعد التحقيقات والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول. عند مواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة بأسلوب التتبع من أمام البنك وإتلاف إطار سيارة المجني عليه. كما تبين أنهم استأجروا السيارة المستخدمة في الجريمة من أحد معارض السيارات في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة باستخدام جواز سفر مزور. وذكروا أيضًا أنهم قاموا بشراء ثمانية خطوط هواتف محمولة من أحد الأشخاص قبل تنفيذ الجريمة، وبعد ارتكابها، قاموا بتحويل جزء من المبلغ المسروق إلى عملة أجنبية من نفس الشخص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبط صاحب محل خدمات المحمول فى المرج وعٌثر بحوزته على مبلغ مالى عملات محلية، ومبلغ مالى بالمحافظ الإلكترونية، هاتف محمول يحوى محافظ إلكترونية، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتحصله على المبالغ المالية من العملة الأجنبية من شقيقه مقيم بالخارج.

المصري اليوم