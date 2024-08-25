دوي صافرات الإنذار.. حريق بفندق شهير وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب في أحد الفنادق الشهيرة بمحطة الرمل وسط الإسكندرية، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن. الحادث تسبب في حالة من الذعر بين النزلاء بسبب دوي صافرات الإنذار.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، يوم الجمعة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ عن اندلاع حريق في فندق بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

على الفور، توجهت فرق مباحث قسم شرطة العطارين برفقة قوات الحماية المدنية وأربع سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ومن خلال المعاينة، تبين أن الحريق نشب في مخزن بالطابق الثاني من الفندق، حيث كان المخزن يستخدم لحفظ الأوراق والمهملات. وقد تم السيطرة على الحريق وإخماده باستخدام طفايات الحريق الداخلية للفندق، بالإضافة إلى أربع سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية، ولم تسجل أي إصابات أو وفيات جراء الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصري اليوم