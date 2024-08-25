لا خسائر بشرية.. القبض على شخص ألقى مولوتوف على محل ملابس

شهد شارع الجلاء البحري في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية حريقًا مروعًا اندلع في أحد محال الملابس الجاهزة، نتيجة قيام شخص مجهول الهوية بإلقاء زجاجة مولوتوف على المحل قبل أن يلوذ بالفرار.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بتلقي بلاغ حول قيام شخص بإلقاء زجاجة مولوتوف على أحد محال الملابس الجاهزة بشارع الجلاء البحري في شبين الكوم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شبين الكوم إلى موقع الحادث بقيادة الرائد أحمد عرفة، رئيس المباحث، وتمكنت من القبض على الشخص المتورط في الحادث، وجارٍ استجوابه لمعرفة دوافعه وراء ارتكاب هذا الفعل.

وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وأكد مصدر لموقع “الدستور”، أنه لا يوجد أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية والخسائر المادية لم يتم حصرها حتى الآن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة.

جريدة الدستور