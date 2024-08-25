الحبس سنة لرجل وزوجته بتهمة سرقة شقة منة عرفة

أصدرت محكمة الجنح حكمًا بحبس متهم وزوجته لمدة عام بعد إدانتهما بسرقة الفنانة منة عرفة. وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بتهمة سرقة مبالغ مالية ومستحضرات تجميل من الفنانة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد سرقتهما مبلغًا ماليًا ومستحضرات تجميل من داخل كومبوند في التجمع الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بتعرض الفنانة منة عرفة، بسرقة متعلقات شخصية ومبلغ مالى داخل كومبوند في التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم القبض على المتهمين في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

جريدة الدستور