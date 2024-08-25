هل يمكن أن تؤدي “فرقعة” الأصابع إلى التهاب المفاصل؟

لطالما ارتبطت عادة “فرقعة” أو “طقطقة” الأصابع، التي يمارسها الكثيرون للتخفيف من التوتر أو للاستمتاع بالصوت الناتج، باعتقاد شائع بأنها قد تسبب أضرارًا خطيرة ودائمة، بما في ذلك التهاب المفاصل.

ومع ذلك، أوضح أطباء، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن هناك نقصًا في الأدلة القاطعة التي تثبت وجود علاقة بين “فرقعة” الأصابع وتلف المفاصل.

ونقلت الصحيفة عن د. مايكل فام، طبيب أمراض الروماتيزم في مايو كلينك بولاية أريزونا، قوله: “أخبر مرضاي عادة أنه لا يوجد دليل على أن فرقعة الأصابع ضارة”.

في دراسة حالة نُشرت عام 1998 في مجلة “Arthritis & Rheumatology” الأكاديمية، اختبر طبيب يُدعى دونالد أونغر هذا الاعتقاد الذي سمعه من والدته وعماته ووالدة زوجته. قام بطقطقة مفاصل يده اليسرى مرتين يوميًا، وبعد 50 عامًا من التجربة، لم يلاحظ أي علامات لالتهاب المفاصل في يديه، ولم تكن هناك اختلافات بين يديه اليسرى واليمنى.

وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة من التهاب المفاصل، فإن النوع الذي يلقى عليه اللوم عادة فيما يتعلق بفرقعة الأصابع هو التهاب المفاصل العظمي، وهو مرض يتسبب في تآكل الأنسجة في المفصل، مما يؤدي إلى الألم والانتفاخ والتصلب.

وأشار جراح العظام في مستشفى هيوستن ميثوديست، د. كورش جافارنيا، إلى أن الإصابة أو الإفراط في استخدام اليد قد يسهم في هذا النوع من تلف الأنسجة، لكن ذلك يتطلب حمل وزن مفرط، وهو ما لا يحدث عند “فرقعة” الأصابع.

ورغم ذلك، أشارت د. إميليان هوسني، مديرة مركز التهاب المفاصل والعضلات في كليفلاند كلينيك، إلى أنه لا توجد دراسات صارمة تنفي بشكل قاطع ارتباط “فرقعة” الأصابع بالتهاب المفاصل العظمي.

وقد لا يكون التهاب المفاصل مصدر قلق، لكن في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي “فرقعة” المفاصل بشكل مفرط إلى إصابات طفيفة مثل إصابات الأربطة وخلع المفصل، وفقا لجافارنيا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الدراسات منقسمة حول ما إذا كانت هذه العادة يمكن أن تسبب مشاكل أخرى، حيث أفادت دراسة أجريت عام 1990، أن الأشخاص الذين يطقطقون مفاصل أصابعهم بشكل عادي أكثر عرضة للإصابة بتورم اليد وانخفاض قوة القبضة، لكن دراسة أجريت عام 2017 أفادت العكس.

وقالت هوسني إن طقطقة المفاصل من حين لآخر من غير المرجح أن تسبب ضررا، على الرغم من أن آثار طقطقة المفاصل المعتادة، والتي عرفت بأنها أكثر من 5 مرات في اليوم، يجري دراستها حاليا.

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