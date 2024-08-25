راشد عبد الرحيم: لن اقتلك
من اقوي العبارات التي قيلت في الحرب هي تلكم التي وجهها الرئيس البرهان في لقاء الصحفيين امس ببورتسودان للمتمرد حميدتي ( لن اقتلك )
إنها واحدة من العبارات القوية من قائد الجيش ومنها العبارة التي سارت في السودان وخارجه و هي ( دبل ليو )
عبارة البرهان كانت الرد البليغ علي تطاول حميدتي في بداية الحرب حيث قال موجها تحذيره السمج للبرهان ( نحن محل مدسي عارفينك حنقبضك ونسلمك للعدالة او تموت زيك وزي أي كلب )
قالها حميدتي في بطره بداية الحرب ورد عليها البرهان في نهاية الحرب وأضاف عليها ( لن أستسلم ولن اقتلك وعليك مواجهة السودانيين )
كلمات البرهان تشرح وضع الحرب اليوم في السودان .
إنها النهايات التي تؤكد المسيرة القوية الهادفة إلي هزيمة الجنجويد وتدميرهم .
موقف واضح ليس لمستقبل القتال فقط بل للدعوات التي تستهدف إنقاذ الدعم السريع عبر إتفاقيات سلام والتي حسم البرهان أمرها بموقف جديد هو ( لن نجلس في مكان يشاد فيه بالتمرد ) .
ما قاله البرهان موقف قائد يقود المعركة بوضوح يشرح اهدافها وسيرها لشعبه بينما يخرس لسان قائد التمرد حميدتي ويسكت إلا من تصريحات مكتوبة تنسب إليه وهو المعروف بكثرة الحديث والتهديدات .
صدق البرهان شعبه الذي ينتظر منه ان يعجل بحسم المعركة .
نحن نشهد هذا الأيام طلعات الطيران القوية التي اوجعت الجنجويد وهي تصيب محاضنهم العسكرية وقياداتهم المختبئة في المستشفيات والمنازل في الضعين وغيرها .
لقد اوجعت الحرب الشعب السوداني وطال امدها وحانت ساعة الحسم بتحرك رجال قواتنا المسلحة والمجاهدين لتحرير كل المدن التي يقتلون فيها الناس ويعذبونهم .
ينتظر الناس العودة لمنازلهم وبيوتهم وهم علي يقين وقدرة الجيش والمجاهدين .
راشد عبد الرحيم
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