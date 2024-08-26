ضياء الدين بلال: برافو علاء نقد..!👏👏👏

تعجّبت لتعجُّب البعض مما قاله علاء نقد..!!

الرجل صريحٌ وواضِحٌ ومُباشرٌ لا كغيره من المُحتالين والممالين والمُتواطئين مع المليشيا..!!

ولا كمثل صاحب الأوتار المُرتخية، الأمرد المُتصابي ترجمان اليانكي، الذي دعا (علناً) لعقد علاقة (سِريّة) تحت الطاولة مع المليشيا..!!

فعلاء المسكين كما هو ضعيفٌ في حسابات السِّياسة ومعايير الأخلاق، هو كذلك ضعيفٌ في الحساب الرقمي..!!

فما قال إنّ المليشيا أنفقته من مليارات على مزارعي الجزيرة لا يتجاوز مبلغ (75) ألف دولار..!!

ولكن الرجل بخِفّته المُعتادة أراد تحويل لصوص المنازل والمصارف لكرماء أفاضل، ينفقون من الأموال المسروقة على ضحاياهم..!!

حسناً فعلت الاستخبارات العسكرية، حينما عجّلت بإطلاق سراح علاء نقد حتى يلحق بعُملاء المشروع الغربي ورُضّع العَمَالَة..!!

فوجود علاء والمسعورة والمُتصابي وغيرهم من السُّذّج والأغبياء على منابر تقدُّم القحاتيّة له فوائد عديدة.

أهمها خروج الأسرار المكتومة في جوف الأصداف وتحت الألسن إلى الهواء المُباشر.

وفي ذلك مساهمة سخية في فضح مَن باعوا ضمائرهم في مزادات المواقف، واختبأوا عُراةً في صناديق الزجاج..؟!

ضياء الدين بلال

