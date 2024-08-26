من زاوية أخرى !!

ألم يقل الله ( عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) .. لقد كرٍهنا إعتقال الدكتور #علاء_الدين_نقد مع بداية الحرب وقتها كتبنا ورفضنا إعتقاله وكرٍهنا حٍرمانه من حريته وظننا بأن ذلك شرُ له ولنا .. اليوم أدركنا بأن إعتقاله ثم أطلاق سراحه كان خيرُ لنا وخيرُ للسودانيين أجمع لأن من أطلق سراح علاء الدين نقد قد أطلق سراح ذئبُ بشري على هيئة طبيب أطلق سراح شيطان متلون مختيئُ خلف وجه إنسان إن علاء نقد بخروجه هذا أهدانا لحظةً للتأمل والوقوف أمام كل هاشتاق أطلقناه دعماً لسياسي يتبع لقوى الحريه والتغير ،، إن من أطلق سراحه قد أطلق سراح حيه زاحفه بأنيابها لدغت من لدغت وهي لاتستحي !!

حتى إنتهى بها الطريق إلى لذغ نفسها فماتت ،، لقد مات علاء الدين نقد بلدغةٍ من فمه القميئ قتل نفسه وقتل ماتبقى من جسد تقدم المسموم ..

عاش من أطلق سراح علاء

إعتلت قضية أهل الجزيرة وعلا صوتها بعد أن حاول علاء لدغها ..

أما نحن !!

لانيأس ،، نتعلم ،، لا نتألم

تبيان توفيق