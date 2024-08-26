لا تنتهي قضية بصق د. علاء نقد علي وجه ودماء وأموال واعراض أهل الجزيرة بتنصل جماعة “تقدم” عن تصريحاته. السؤال الأكثر إلحاحا هو ماذا يعني وجود شخصيات بكل هذا الشذوذ الأخلاقي في أعلي مكاتب “تقدم” القيادية؟ ولا ينحصر السؤال علي أعضاء مكاتب “تقدم” إذ ينسحب علي كل الكتاب والناشطين المناصرين لجماعة “تقدم”: كيف تسيرون في ركب كل هذا الشذوذ الأخلاقي؟

قضية علاء ليست قضية فرد. فهو إنسان واحد علي كل حال. السؤال الأهم يتعلق بطبيعة الأحزاب والجماعات المكونة لتحالف تقدم والابواق الداعمة لهذا التحالف.

معتصم اقرع