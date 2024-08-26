الامريكيون :من اتهام مو وحمدوك وعرمان إلى تسويق (المليشيا)
الامريكيون :من اتهام مو وحمدوك وعرمان إلى تسويق (المليشيا)..
فى 4 مايو 2023م كانت المسؤولة السابقة فى البيت الأبيض جانيت ماك الغوث تتحدث عن إحتمالات أن تمتد العقوبات الامريكية الى آخرين ، واشارات إلى رجل الاعمال السوداني مو ابراهيم ود.حمدوك وعرمان وآخرين..
وبعد أكثر من عام من الحرب ، والدمار والابادة والتطهير العرقي والتهجير القسري والقتل والسلب والنهب والإغتصاب والتجويع والاختطاف وتدمير المؤسسات ، ومع كل هذه الجرائم والانتهاكات حاولت مجموعة بلينكن وزير الخارجية الأمريكي تبرئة مليشيا الدعم السريع من خلال (مدونة سلوك).. واعادة الوجوه والمسميات الشبحية للواجهة..
ماذا يدور فى مخيلة الامريكيين ، هل مجرد اقتراب موعد الانتخابات أمر كاف للتحايل والمناورات الساذجة على حساب الأمم والشعوب ؟.. شعبنا لن ينكسر..
حفظ الله البلاد والعباد..
ابراهيم الصديق على
26 أغسطس 2024م
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