الامريكيون :من اتهام مو وحمدوك وعرمان إلى تسويق (المليشيا)..

فى 4 مايو 2023م كانت المسؤولة السابقة فى البيت الأبيض جانيت ماك الغوث تتحدث عن إحتمالات أن تمتد العقوبات الامريكية الى آخرين ، واشارات إلى رجل الاعمال السوداني مو ابراهيم ود.حمدوك وعرمان وآخرين..

وبعد أكثر من عام من الحرب ، والدمار والابادة والتطهير العرقي والتهجير القسري والقتل والسلب والنهب والإغتصاب والتجويع والاختطاف وتدمير المؤسسات ، ومع كل هذه الجرائم والانتهاكات حاولت مجموعة بلينكن وزير الخارجية الأمريكي تبرئة مليشيا الدعم السريع من خلال (مدونة سلوك).. واعادة الوجوه والمسميات الشبحية للواجهة..

ماذا يدور فى مخيلة الامريكيين ، هل مجرد اقتراب موعد الانتخابات أمر كاف للتحايل والمناورات الساذجة على حساب الأمم والشعوب ؟.. شعبنا لن ينكسر..

حفظ الله البلاد والعباد..

ابراهيم الصديق على

26 أغسطس 2024م