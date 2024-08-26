من الذي أوهم بيريليو أن هذا الأسلوب يجدي مع البرهان؟ هذا تضليل للرأي العام، الزعم بأن البرهان كان راغبا في إرسال وفد إلى مونترو أو جنيف حيث المفاوضات ولكن (الكيزان) منعوه، هذا استخفاف قبيح بالبرهان وبالسودان. كنت اتوقع أن يستمر بيريليو بالمستوى الاحترافي الذي ظهر به في حواره مع سعد الكابلي، ولكنه هبط لمستوى فولكر وقودفري.

عزيزي بيريليو، البرهان أصالة عن نفسه وانتمائه للمؤسسة العسكرية وتحمله المسئولية الأعلى في البلاد لديه رأي قاطع وواضح، ويرى ما حدث في جنيف مهزلة لتمجيد المليشيا، بل حتى الاغاثة التي تزعمون أنها تدخل على مستحقيها، البرهان هو من شرح لنا مشكلتها أفضل من كل السياسيين عندما قال .. (هم والمليشيا أجبروا معظم سكان الجنينة على الهروب ثم جائوا بالغزاة واسكنوهم، والآن يريدون إيصال الاغاثة لهم وتجاهل النازحين من الجنينة في تشاد)

أنا شخصيا لولا شرح البرهان كنت أرى إرسال جزء من الوفد ليبقى في سفارة السودان في سويسرا لمشاورات ثنائية خارج المؤتمر، ولكن بعد شرح البرهان فهمت أن هذا لا جدوى من ذلك لأن ما حدث في جنيف أو منتجع مونترو كان مهزلة بغرض اعادة تدوير النفايات (المليشيا الارهابية وغطائها السياسي) .. البرهان هو من يقود المشهد، وخزعبلات الصراعات الداخلية مجرد تضليل اعلامي.

مكي المغربي