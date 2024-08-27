التسوس 95%..التوفي والجيلي الأخطرعلى الأسنان

بلغت نسبة الأطفال المصابين بتسوس الأسنان في المملكة العربية السعودية للفئات العمرية:

6 سنوات: 96%، 12سنة: 93.7%.

وفي هذ الصدد يتحدث الدكتور عمرو حسام أخصائي العلاج التحفظي وتجميل الأسنان بجدة قائلاً:

مع قدوم المدارس ننصح أبناءنا الطلاب بالإهتمام بصحة الفم والأسنان عن طريق استخدام الفرشاة والمعجون بشكل دوري بعد كل وجبة لإزالة بقايا الطعام لتخفيف تكون طبقة البلاك من على الأسنان والمسؤولة عن تسوسات الأسنان والالتهابات اللثوية.

وكذلك التقليل أو الحد من تناول الحلويات المليئة بالسكريات وخصوصاً التي لها ملمس لاصق مثل التوفي أو الجلي بسبب أنه يصعب إزالتها من على أسطح السن بشكل كامل وهم من أخطر أنواع الحلويات على صحة الأسنان.

وينصح بزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر لتفادي حدوث أي التهابات لثوية أو تسوسات في أنسجة الأسنان.

جريدة المدينة