جامعة “المؤسس” تبرم مذكرة تفاهم مع “أسري العربية”

أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز الاثنين، مذكرة تفاهم مع شركة أسري العربية السعودية المحدودة؛ وذلك في إطار البحث والتطوير وتبادل المعرفة والخبرات في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها؛ بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى.

ومثل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع مذكرة التفاهم عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور محمد بن أحمد العمودي؛ ومن جانب “أسري العربية” الرئيس التنفيذي توفيق بن أنطون ينيه، التي تتضمن بجالات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها، والعمل على استحداث وتطوير البرامج الأكاديمية.

كما تعمل المذكرة على إعداد برامج التدريب والتأهيل للخريجين من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وبرامج التدريب التعاوني لطلاب مرحلة البكالوريوس، وإعداد الأبحاث والدراسات العلمية، إلى جانب المشاركة في اللجان الاستشارية، وإعداد وتنفيذ الندوات والمؤتمرات العلمية، وإعداد البرامج والمشاريع في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

يذكر أن الجامعة تسعى من خلال الشراكات الإستراتيجية الفاعلة إلى تحقيق الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة، للمساهمة في دعم وتحقيق التطلعات الوطنية لرؤية المملكة 2030.

جريدة المدينة