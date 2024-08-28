جرائم وحوادث

حرس الحدود السعودي يساعد مقيمًا هنديًا ومواطنًا تعطلت مركبتهما في الربع الخالي – صورة

2024/08/28
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قدمت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية، المساعدة لمقيم من الجنسية الهندية ومواطن، علقت مركبتهما في الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي.

وأهاب حرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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جريدة المدينة

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