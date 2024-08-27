ما هي معايير الصعود للمكاتب القيادية في تحالف “تقدم”

لو تجاوزنا الفساد الأخلاقي المطلق في تصريحات د. علاء نقد وموت الإحساس بالام أهل الجزيرة تحت سنابك الجنجا فاننا نواجه قضية الضحالة السياسية المذهلة لعضو المكتب القيادي لجماعة “تقدم”.

إذ بلغت به السذاجة أنه إذا نهب لص خمسين مليار دولار ثم تبرع لاصحاب المال بفتات فإن العقلية العلائية جاهزة للإشادة بكرم اللصوص وإثبات حسن نيتهم.

السؤال الذي لم أستطيع الإجابة عليه هو لست ادرى هل غباؤه السياسي أم فساده الأخلاقي كان اكبر. وما هي معايير الصعود للمكاتب القيادية في تحالف “تقدم” في وجود مئات الشابات والشباب المعروفين بالوطنية والتميز الفكري والقدرة علي التحليل السياسي العميق والعصي علي الشراء.

معتصم اقرع